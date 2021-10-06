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Orman yangınına müdahale ediliyor

AA / Ömer Kundakçı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Atakent Mahallesi Dereköy mevkisinde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangına, 5 ilk müdahale aracı, 53 arazöz, 17 su tankeri, 10 dozer, itfaiye ekipleri ile yangın söndürme işçilerince müdahale ediliyor.

Havanın aydınlanmasıyla 3 uçak ile 16 helikopter de söndürme çalışmalarına katıldı.

Ekipler, yangını söndürmek için yoğun çaba harcıyor.

Orman yangınına müdahale ediliyor

Orman yangınına müdahale ediliyor

Orman yangınına müdahale ediliyor

Orman yangınına müdahale ediliyor

Orman yangınına müdahale ediliyor

Orman yangınına müdahale ediliyor

Orman yangınına müdahale ediliyor

Orman yangınına müdahale ediliyor

Orman yangınına müdahale ediliyor
AA / Ömer Kundakçı - Son Dakika Haberleri
Muğla'da gece başlayan orman yangını geniş alana yayıldı! Söndürme çalışmaları devam ediyor

Muğla'da gece başlayan orman yangını geniş alana yayıldı! Söndürme çalışmaları devam ediyor
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Haber: Orman yangınına müdahale ediliyor - Haberler
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