Son dakika haber: MTA'daki patlamayı görüntülemeye çalışan vatandaşlar az kalsın canlarından oluyordu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: MTA'daki patlamayı görüntülemeye çalışan vatandaşlar az kalsın canlarından oluyordu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber: MTA'daki patlamayı görüntülemeye çalışan vatandaşlar az kalsın canlarından oluyordu

Gelen son dakika haberlerine göre MTA'nın Eskişehir yolundaki yerleşkesinde meydana gelen patlama ve sonrasındaki yangını görüntülemeye çalışan vatandaşlar büyük tehlike atlattı.

ESKİŞEHİR (İHA) - MTA'nın Eskişehir yolundaki yerleşkesinde meydana gelen patlama ve sonrasındaki yangını görüntülemeye çalışan vatandaşlar büyük tehlike atlattı.

MTA yerleşkesindeki yangını görüntülemek isteyen bazı vatandaşlar o anlarda yaşanan patlama sonrası tehlike yaşadılar. Patlama ile birlikte etrafa dağılan parçalar vatandaşların üzerlerinden geçti. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title