Son dakika haber: MTA'daki patlamayı görüntülemeye çalışan vatandaşlar az kalsın canlarından oluyordu
Gelen son dakika haberlerine göre MTA'nın Eskişehir yolundaki yerleşkesinde meydana gelen patlama ve sonrasındaki yangını görüntülemeye çalışan vatandaşlar büyük tehlike atlattı.
ESKİŞEHİR (İHA) - MTA'nın Eskişehir yolundaki yerleşkesinde meydana gelen patlama ve sonrasındaki yangını görüntülemeye çalışan vatandaşlar büyük tehlike atlattı.
MTA yerleşkesindeki yangını görüntülemek isteyen bazı vatandaşlar o anlarda yaşanan patlama sonrası tehlike yaşadılar. Patlama ile birlikte etrafa dağılan parçalar vatandaşların üzerlerinden geçti. - ANKARA
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