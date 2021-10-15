Son dakika haber! MSB, son iki günde Irak'ın kuzeyinde Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım Operasyonları ile 13 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
AA / Barış Gündoğan - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... MSB, son iki günde Irak'ın kuzeyinde Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım Operasyonları ile 13 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB, son iki günde Irak'ın kuzeyinde Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım Operasyonları ile 13 Pkk'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri