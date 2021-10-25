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Son dakika haber: MSB: "Pençe Yıldırım Harekat bölgesinde 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber: MSB:

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Yıldırım Harekatı bölgesinde teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu 1 askerin şehit olduğunu, 1 askerin de yaralandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Yıldırım Harekatı bölgesinde teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu 1 askerin şehit olduğunu, 1 askerin de yaralandığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Pençe Yıldırım Harekat bölgesinde 25 Ekim 2021 tarihinde teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz" denildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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