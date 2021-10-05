Son dakika haber | MSB: 'Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan ve Zap bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, hava harekâtı ve ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle... - Haberler
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Son dakika haber | MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan ve Zap bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, hava harekâtı ve ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber | MSB:

Son dakika 3. sayfa haberine göre MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan ve Zap bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, hava harekatı ve ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.

MSB: " Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan ve Zap bölgelerinde tespit edilen 4 Pkk'lı terörist, hava harekatı ve ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haber | MSB: 'Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan ve Zap bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, hava harekâtı ve ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle... - Haberler
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