Son dakika haber | MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan ve Zap bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, hava harekâtı ve ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle...
Son dakika 3. sayfa haberine göre MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan ve Zap bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, hava harekatı ve ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.
MSB: " Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan ve Zap bölgelerinde tespit edilen 4 Pkk'lı terörist, hava harekatı ve ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi." - ANKARA
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