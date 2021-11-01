Son dakika haber! MSB: "Ekim ayında Suriye harekat bölgelerinde, DEAŞ terör örgütü mensupları dahil olmak üzere 169 terörist etkisiz hale getirilmiştir."
Bir son dakika haberine göre MSB: "Ekim ayında Suriye harekat bölgelerinde, DEAŞ terör örgütü mensupları dahil olmak üzere 169 terörist etkisiz hale getirilmiştir.
MSB: "Ekim ayında Suriye harekat bölgelerinde, Deaş terör örgütü mensupları dahil olmak üzere 169 terörist etkisiz hale getirilmiştir." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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