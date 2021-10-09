Son dakika haber... MSB: "Barış Pınarı bölgesinde 4, Fırat Kalkanı bölgesinde 1 olmak üzere saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."
Son dakika 3. sayfa haberi... MSB: "Barış Pınarı bölgesinde 4, Fırat Kalkanı bölgesinde 1 olmak üzere saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
FIRAT, MALATYA (İHA) - MSB: "Barış Pınarı bölgesinde 4, Fırat Kalkanı bölgesinde 1 olmak üzere saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/ Ypg'li terörist etkisiz hale getirildi." - ANKARA
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