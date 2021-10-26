Son dakika haber... MSB: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Gelen son dakika haberine göre MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 5 Pkk'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki terörist temizliğimiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Zap bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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