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Son dakika haber... MSB: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haber... MSB: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Gelen son dakika haberine göre MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 5 Pkk'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki terörist temizliğimiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Zap bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" denildi.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

 Son dakika haberleri! MSB, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Son dakika haberleri! MSB, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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