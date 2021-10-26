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Son dakika haberleri | Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

AA / Orhan Onur Gemici - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Gelen son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan iki PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan iki PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, PKK/YPG'li iki terörist, taciz ateşi açarak Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulundu.

Teröristler, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.

AA / Orhan Onur Gemici - Son Dakika Haberleri
Son dakika... Barış Pınarı bölgesinde 5 PKKYPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika... Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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