Son dakika haberleri | Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
AA / Orhan Onur Gemici - Haberler | Güncel
Gelen son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan iki PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
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Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan iki PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, PKK/YPG'li iki terörist, taciz ateşi açarak Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulundu.
Teröristler, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.
AA / Orhan Onur Gemici - Son Dakika Haberleri