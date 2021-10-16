Son dakika haber | Mesire alanındaki yangın korkuttu

AYDIN (İHA) - Aydın'da Aytepe Mesire Alanı yakınında otluk bölgede çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Aytepe Mesire Alanı bölgesine yakın bir bölgedeki henü bilinmeyen bir nedenle kuru otların tutuşması ile yangın çıktı. Bir anda büyüyen alevler sonrası yapılan ihbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek, yangına müdahale etti. Yapılan müdahale ile alevlerin ağaçlık alana sıçraması engellendi.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri