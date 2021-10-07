Son dakika haber: Mersin'de terör örgütü PKK'nın dağ kadrosuyla bağlantılı olduğu öne sürülen zanlı yakalandı - Haberler
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Son dakika haber: Mersin'de terör örgütü PKK'nın dağ kadrosuyla bağlantılı olduğu öne sürülen zanlı yakalandı

AA / Serkan Avci - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Mersin'de terör örgütü PKK'nın dağ kadrosuyla bağlantılı olduğu öne sürülen zanlı yakalandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Mersin'de, terör örgütü PKK'nın dağ kadrosuyla bağlantılı olduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

MERSİN (AA) - Mersin'de, terör örgütü Pkk'nın dağ kadrosuyla bağlantılı olduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, PKK'nın dağ kadrosuyla bağlantılı olduğu ve bir dönem örgüt içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğü belirlenen zanlının kentte bulunduğu tespit edildi.

Çalışma başlatan ekipler, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Akdeniz ilçesindeki adrese düzenlenen operasyonda şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlının adresinde ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Serkan Avci - Son Dakika Haberleri
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