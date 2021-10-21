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Son dakika haber... Mersin'de meslektaşını av tüfeğiyle öldüren doktor tutuklandı

AA / Serkan Avci - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Mersin'de meslektaşını av tüfeğiyle öldüren doktor tutuklandı

Son dakika haberleri... Mersin'in Mezitli ilçesinde, göçmen sağlığı merkezinde görevli meslektaşını av tüfeğiyle öldüren doktor tutuklandı.

MEZİTLİ, MERSİN (AA) - Mersin'in Mezitli ilçesinde, göçmen sağlığı merkezinde görevli meslektaşını av tüfeğiyle öldüren doktor tutuklandı.

Yeni Mahallesi 33180 Sokak'taki Mezitli Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezinde dün meslektaşı Ahmet D'yi av tüfeğiyle öldürdükten sonra polis ekiplerince gözaltına alınan doktor Hasan Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Mezitli ilçesinde göçmen sağlığı merkezinde görevli doktorlar Hasan Ç. ile Ahmet D. arasında dün tartışma çıkmıştı. Hasan Ç, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine merkezden ayrılıp, bir süre sonra yanında getirdiği av tüfeğiyle Ahmet D'ye ateş etmişti. Ağır yaralanan Ahmet D. kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş, şüpheli doktor gözaltına alınmıştı.

Son dakika haber... Mersin'de meslektaşını av tüfeğiyle öldüren doktor tutuklandı

AA / Serkan Avci - Son Dakika Haberleri
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