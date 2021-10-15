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Son dakika haber: Meksika'da havalimanında silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber: Meksika'da havalimanında silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haber... Meksika'da bir havalimanında motosikletli 2 kişinin siyah renkli zırhlı bir araca ateş açması sonucu aracın şoförü dahil 2 kişi yaralandı.

Meksika'da bir havalimanında motosikletli 2 kişinin siyah renkli zırhlı bir araca ateş açması sonucu aracın şoförü dahil 2 kişi yaralandı. Araçta bulunan koruma tarafından açılan karşı ateşte ise motosikletli saldırganlardan 1'i hayatını kaybetti.

Meksika'nın başkenti Mexico City'de bulunan Uluslararası Havalimanı'nın 2. terminalinin önündeki döner kavşakta motosikletli 2 kişi siyah renkli zırhlı bir araca ateş açtı. Saldırı sonucu aracın şoförü dahil olmak üzere toplam 2 kişi yaralandı. Söz konusu araçta bulunan koruma da karşı ateş açtı. Koruma tarafından açılan ateşte ise saldırganlardan biri göğsünden, kolundan ve bacağından vurularak, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçtaki yaralılardan birini hastaneye sevk ederken, durumu daha iyi olan diğer yaralının tedavisini ise ambulansta yaptı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, motosikletliler aracın yolunu keserek ateş açarken, saldırganlar olay sonrası korumanın açtığı karşı ateş nedeniyle alev alan motosikleti bırakarak kaçtı.

Mexico City Güvenlik Bakanı Omar Garcia Harfuch da olayla ilgili yaptığı açıklamada, yaralı olarak ele geçirilen ve saldırgan olduğu düşünülen kişinin kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini doğruladı. Bakan Harfuch, yaralı haldeki 2 mağdurun ise iyi durumda olduklarını açıkladı.

Havaalanında görevli polis ekipleri ve Ulusal Muhafızlar bölgede güvenlik kordonu oluşturdu. Olay yeri incelemesinde 1 adet silah ele geçirilirken, saldırının nedeninin henüz bilinmediği ifade edildi. - MEXİCO CİTY

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