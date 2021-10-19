Son dakika haber! Meksika'da çetelerin çatışması sonucu 6 kişi öldü

Meksika'nın orta kesiminde, uyuşturucu çeteleri arasında çıkan çatışmada 6 kişinin öldüğü bildirildi.

Meksika basınında çıkan habere göre, Michoacan eyaletine bağlı Morelia kentinde, rakip organize suç örgütleri, bar çıkışında silahla çatıştı.

Çıkan çatışmada, 6 çete üyesi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Olay yerinde çok sayıda polis ekibinin gelmesi üzerine çete üyeleri kaçtı.

Michoacan Başsavcılığı, olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Meksika'nın en güçlü ve en şiddet yanlısı suç örgütü olarak kabul edilen Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG), bölge ve çevresinin kontrolü için Sinaloa karteli ile diğer gruplarla savaşıyor.