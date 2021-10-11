Son dakika haber | Maske tartışmasında Cumhurbaşkanına hakaret eden şüpheliye hapis istemi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Maske tartışmasında Cumhurbaşkanına hakaret eden şüpheliye hapis istemi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber | Maske tartışmasında Cumhurbaşkanına hakaret eden şüpheliye hapis istemi

Son dakika gelişmesine göre Üsküdar'da polis ekiplerinin maske takmayan kız arkadaşını uyarması üzerine çıkan tartışmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edilen 22 yaşındaki genç hakkında 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (İHA) - Üsküdar'da polis ekiplerinin maske takmayan kız arkadaşını uyarması üzerine çıkan tartışmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edilen 22 yaşındaki genç hakkında 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Olay, Üsküdar'da 25 Şubat 2021 tarihinde meydana geldi. İddiaya göre polis ekipleri denetimler sırasında maske takmayan bir kadını uyararak, idari yaptırım uygulanacağını söyledi. Bunun üzerine kadının erkek arkadaşı M.K. (22), polisler ile sözlü tartışmaya girdi. M.K., tartışma sırasında Cumhurbaşkanına Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren sözler söyledi. Olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, şüpheli M.K.'nin ifadesine yer verildi. M.K. ifadesinde, olay tarihinde Üsküdar Kaymakamlığı önünde bulunduğu sırada kolluk kuvvetlerinin kendisini çağırdığını, kendisinin maskesinin takılı olduğunu ancak yanında bulunan kız arkadaşının yüzünü yıkamak için maskesini bir anlık çıkardığını söyledi. M.K., polis ekiplerinin kendilerine cezai işlem uygulayacağını söylemesi üzerine orada bulunan diğer maskesiz kişileri göstererek onlara da cezai işlem uygulanmasını istediğini, polis ekiplerinin kimliğini istemesi üzerine kız arkadaşını arkasına aldığını söyledi. Bu sırada polislerle aralarında münakaşa yaşandığını söyleyen şüpheli, Cumhurbaşkanına hakarette bulunmadığını öne sürerek, suçlamayı kabul etmedi.

İddianamede, şüpheli M.K.'nın sarf ettiği sözleri Cumhurbaşkanını tahkir kastı ile söylediği kaydedilerek, şüphelinin "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Cam silerken balkondan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Cam silerken balkondan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

 Avcılar'da vahşet

Avcılar'da vahşet

 Kıskançlık krizine giren adam, silahla öldürdüğü karısının başında polisin gelmesini bekledi

Kıskançlık krizine giren adam, silahla öldürdüğü karısının başında polisin gelmesini bekledi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Necmettin Erbakan Fuat Oktay Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu İbrahim Aydemir
Magazin Yemek Tarifleri Demet Akalın Mustafa Keser
Spor Merih Demiral Fatih Terim Caner Erkin Sergen Yalçın Lewis Hamilton
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Rüya Tabirleri Demir Çelik Ali İhsan Su Amelia Hamlin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber | Maske tartışmasında Cumhurbaşkanına hakaret eden şüpheliye hapis istemi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 23:35:52. #1.11#