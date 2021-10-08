Son dakika haber | Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Haberler
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Son dakika haber | Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

AA / Mehmet Akif Sarıhan - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri: Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir evde 10 gram metamfetamin ile 3 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir evde 10 gram metamfetamin ile 3 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bağlıca Mahallesi'nde yaşayan B.K'nin (26) uyuşturucu ticareti yaptığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçti.

Şüphelinin evindeki aramada 10 gram metamfetamin, 3 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

AA / Mehmet Akif Sarıhan - Son Dakika Haberleri
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