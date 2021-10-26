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Son dakika haber: Manisa'da valizinde uyuşturucu bulunan yolcu gözaltına alındı

AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Manisa'da valizinde uyuşturucu bulunan yolcu gözaltına alındı

Son dakika gündem haberine göre Manisa'da, yol denetiminde valizinde uyuşturucu bulunan yolcu gözaltına alındı.

MANİSA (AA) - Manisa'da, yol denetiminde valizinde uyuşturucu bulunan yolcu gözaltına alındı.

İzmir-Manisa kara yolu Süreyya Mesire Alanı önünde uygulama yapan polis ekipleri, durdurulan yolcu otobüsündeki yolcuların Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulamasını yaptı.

Yolculardan A.A'nın (27) hırsızlık suçundan arandığını belirleyen ekipler, şüphelinin valizinde yapılan aramada ise bir miktar sıvı metamfetamin ve sigara içine sarılmış esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.

AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri
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