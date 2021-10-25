Uyuşturucu bulunan otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı - Haberler
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Uyuşturucu bulunan otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı

AA / Ali Yıldırım - Haberler | Güncel

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu bulunan otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu bulunan otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Denizli-Alaşehir yolunda bir otomobille uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yolda uygulama yapan ekipler, aracı Alaşehir Ticaret Borsası kavşağında durdurdu.

Sürücü K.Ç. (25), gazeteci olduğunu, araçta arama yapılamayacağını belirterek, Türkiye Polis Gazetesi adına düzenlenmiş personel ve araç tanıtım kartını ekiplere gösterdi.

Otomobilde yapılan aramada 20 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Sürücü K.Ç. ile yanındaki C.S. (34) gözaltına alındı.

Uyuşturucu bulunan otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu bulunan otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu bulunan otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu bulunan otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu bulunan otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu bulunan otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı
AA / Ali Yıldırım - Son Dakika Haberleri
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