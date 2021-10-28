Son dakika haber! Manisa'da silahlı saldırıya uğrayan gece bekçisi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Manisa'da silahlı saldırıya uğrayan gece bekçisi yaralandı

AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Manisa'da silahlı saldırıya uğrayan gece bekçisi yaralandı

Son dakika haberleri... Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan gece bekçisi yaralandı.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan gece bekçisi yaralandı.

İlçeye bağlı Adnan Menderes Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı'nda bulunan fayans deposunda gece bekçisi olarak çalışan Ertuğrul Vural'a (52), yoldan geçen bir otomobilden henüz kimliği belirlenemeyen şüpheli ya da şüphelilerce tabancayla ateş açıldı.

Vural, saldırıda bacağından yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı Vural, sağlık ekiplerince Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber: Şebnem, evinde erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü

Son dakika haber: Şebnem, evinde erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü

 Ölen alzheimer hastasının odasındaki bazanın altından resmen servet çıktı

Ölen alzheimer hastasının odasındaki bazanın altından resmen servet çıktı

 Eskişehir'de bir kişi otomobilde ölü bulundu

Eskişehir'de bir kişi otomobilde ölü bulundu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title