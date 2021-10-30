Son dakika haber | Manisa'da mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Manisa'da mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti

AA / Serkan Özcan - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Manisa'da mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti

Bir son dakika haberine göre Manisa'nın Alaşehir ilçesinde mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kadın yaşamını yitirdi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde mantar zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kadın yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşayan 65 yaşındaki R.G, dağdan topladığı mantarları pişirerek yedi.

Yemeğin ardından rahatsızlanan kadının yakınları sağlık ekiplerine haber verdi.

Alaşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan R.G, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kadının cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

????

AA / Serkan Özcan - Son Dakika Haberleri
EVDE DİKİŞ DİKEREK BAŞLADI KENDİ İŞİNİN PATRONU OLDU

EVDE DİKİŞ DİKEREK BAŞLADI KENDİ İŞİNİN PATRONU OLDU
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title