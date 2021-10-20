Son dakika haber... Manisa'da jandarmadan kaza geçiren motosiklet sürücülerine kask hediyesi

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde motosikletlilere yönelik denetim uygulamasında daha önce kaza geçiren 4 sürücüye jandarma tarafından kask hediye edildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ve Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Kavaklıdere Mahallesinde motosiklet sürücülerine yönelik denetim yaptı.

Jandarma trafik ve asayiş timlerinden 45 personelin katılımıyla yapılan denetimde 312 motosiklet sürücüsü kontrol edildi, çeşitli ihlallerde bulunduğu tespit edilen 106 sürücüye para cezası uygulandı. 418 sürücünün bilgilendirildiği faaliyette 44 motosiklet de çeşitli nedenlerle trafikten men edildi.

Öte yandan daha önce geçirdikleri trafik kazalarında kask kullanmadıkları için yaralanan 4 sürücüye de kask hediye edildi.

Kask hediye edilen sürücülerden Abdil Kar, bu yaz geçirdiği kazada ölümden döndüğünü belirterek, "Kimse kasksız motosiklet kullanmasın, motosiklete kasksız binmek, emniyet kemeri takmadan otomobil sürmeye benziyor. Kendim bizzat yaşadığım için biliyorum, ölümden döndüm, büyük tehlike atlattım. Herkesi kask kullanmaya çağırıyorum." dedi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ünal Erdemir, 5 yılda motosikletlerin karıştığı 30 ölümlü, bin 328 de yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiğini anımsatarak, bu kazalarda 31 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 358 kişinin de yaralandığını hatırlattı.

Erdemir, motosikletlerin karışmış olduğu ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarında artış olduğunun tespit edilmesi üzerine motosiklet kazalarını azaltmak ve vatandaşları bilgilendirmek için İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım'ın talimatıyla motosikletlere yönelik özel denetim ve bilgilendirme faaliyetlerini arttırdıklarını sözlerine ekledi.