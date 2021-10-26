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Son dakika haber! Manavgat'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

AA / Hatice Özdemir Tosun - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Manavgat'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Edinilen son dakika haberine göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Kızıldağ Mahallesi Çorak mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, 3 uçak, 9 helikopter ve 15 arazöz ile müdahale edildi.

Yaklaşık 7 saatlik çalışma sonunda yangın kontrol altına alındı.

Yangında, 6 hektar ormanlık alan zarar gördü.

AA / Hatice Özdemir Tosun - Son Dakika Haberleri
Manavgat'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Manavgat'ta ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

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