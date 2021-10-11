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Son dakika haber... Manavgat'ta jandarmadan uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Manavgat'ta jandarmadan uyuşturucu operasyonu Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir parkta uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli jandarma tarafından yakalandı.

MANAVGAT, ANTALYA (İHA) - Manavgat'ta jandarmadan uyuşturucu operasyonu

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir parkta uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli jandarma tarafından yakalandı.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Manavgat KOM Timi ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çocuk parkları çevresinde uyuşturucu madde ile mücadele çalışmaları devam ediyor. Şehit Uzman Çavuş Mustafa Uysal Parkı'nda gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu madde sattığı tespit edilen A.O. isimli kişi gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde ve evinde yapılan aramada 5 gram eroin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan A. O'nun yaralama suçundan da aranmasının olduğu belirlendi.

Son dakika haber... Manavgat'ta jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Son dakika haber... Manavgat'ta jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Son dakika haber... Manavgat'ta jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Son dakika haber... Manavgat'ta jandarmadan uyuşturucu operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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