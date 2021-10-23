Son dakika gündem: MALTEPE'DE OTOMOBİL YANGINI - Haberler
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Son dakika gündem: MALTEPE'DE OTOMOBİL YANGINI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... MALTEPE'de seyir halindeki otomobil yandı.

MALTEPE, İSTANBUL (DHA) - MALTEPE'de seyir halindeki otomobil yandı. Olayda yaralanan olmazken, alev alev yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Büyükbakkalköy Mahallesi, Maltepe Samandıra bağlantı yolunda saat 14.00 sıralarında yolda giden otomobil, motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Sürücü otomobili terk ederken, otomobili saran alevler olay yerine gelen itfaiye erleri tarafından söndürüldü. Otomobil, yangının ardından kullanılamaz hale geldi.

Son dakika gündem: MALTEPE'DE OTOMOBİL YANGINI

Son dakika gündem: MALTEPE'DE OTOMOBİL YANGINI

Son dakika gündem: MALTEPE'DE OTOMOBİL YANGINI

Son dakika gündem: MALTEPE'DE OTOMOBİL YANGINI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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