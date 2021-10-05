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Son dakika haber | Lüks otomobil kaçakçılığında ikinci dalga operasyon: 31 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber | Lüks otomobil kaçakçılığında ikinci dalga operasyon: 31 gözaltı

Son dakika haberleri: Yurtdışından ülkeye illegal yollardan sokulan lüks otomobil kaçakçılığına yönelik ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi.

İSTANBUL (İHA) - Yurtdışından ülkeye illegal yollardan sokulan lüks otomobil kaçakçılığına yönelik ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. 9 ilde yapı operasyonlarda 31 şüphelinin yakalandığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 28 Nisan'da yapılan operasyonun ikinci dalgası gerçekleştirildi. Yurt dışından temin edilen araçların usulsüz yöntemlerle satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatan Kaçakçılık Polisi, derinleştirilen operasyonda yeni delillere ulaşıldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında yapılan teknik ve fiziki takipli çalışmaların neticesinde, araçların sahte belgelerle tescil işlemini gerçekleştiren ve piyasaya sürdüğü belirlenen 37 şüphelinin yakalanması için bu sabah İstanbul merkezli Ankara, Kırıkkale, Erzincan, Kayseri, Kocaeli, İzmir ve Samsun illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 31 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 4 tabanca, 75 fişek ve çok sayıda sahte olduğu değerlendirilen araç satış evrakları ele geçirildi. Ayrıca şüpheli görülen 2 lüks araca el konulduğu öğrenildi. Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Zanlılar polisteki ifade işlemlerinin devam ettiği aktarıldı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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