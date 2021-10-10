Son dakika haber! Libya'da Hafter yanlıları, Başbakan Dibeybe'yi 'sorumluluklarını yerine getirmemekle' suçladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Libya'da Hafter yanlıları, Başbakan Dibeybe'yi "sorumluluklarını yerine getirmemekle" suçladı

AA / Mücahit Aydemir - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Libya'da Hafter yanlıları, Başbakan Dibeybe'yi

Son dakika habere göre Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) kabinesinde doğu bölgesini temsil eden Başbakan Yardımcısı Hüseyin el-Katrani ve bazı bakanlar, Başbakan Abdulhamid Dibeybe'nin sorumluluklarını yerine getirmediğini belirtti.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) kabinesinde doğu bölgesini temsil eden Başbakan Yardımcısı Hüseyin el-Katrani ve bazı bakanlar, Başbakan Abdulhamid Dibeybe'nin sorumluluklarını yerine getirmediğini belirtti.

Libya'nın doğu bölgesi Sirenayka'yı temsil eden bazı hükümet yetkilileri, Başbakan Birinci Yardımcısı Katrani öncülüğünde, doğudaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in kontrolündeki Bingazi kentinde bir araya geldi.

Hafter'e yakınlığıyla bilinen grubun burada yaptığı açıklamada, UMH Başbakanlığının, "ulusal ve tarihi sorumluluğunu yerine getiremediği, diktatörlük yönetim biçiminin ve şahsi hesapların peşine düştüğü, ayrıca siyasi farklılıkları yönetmekte başarısız olduğu" iddia edildi.

Açıklamada, Başbakanlığın, ülkedeki siyasi anlaşmada öngörülen yol haritasına uymadığı ifade edilerek, "(devlet) kurumlarının birleştirilmesi ve bölgeler arasında adil güç dağılımına ilişkin ilkelere bağlı kalmadığı" ileri sürüldü.

Açıklamada ayrıca, "Başbakanın savunma bakanı atamamaktaki ısrarını, bu görevi hala kendisinin yürütmesini ve bir ismin belirlenmesi için gerekli işlemeleri yapmamasını kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSMIL) tarafından Libya'nın farklı siyasi ve sosyal kesimlerini temsilen seçilen 75 üyeli Libya Siyasi Diyalog Forumunun 5 Şubat'ta Cenevre'de yaptığı oylama sonucunda, yıl sonunda yapılması planlanan seçimlere kadar geçici Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed el-Menfi, UBH Başbakanlığına da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.

UBH kabinesi, Libya'daki üç bölgeyi (batıda Tripolitanya, batıda Sirenayka ve güneyde Fizan) temsil edecek şekilde belirlenirken, Tripolitanya'dan seçilen Başbakan Dibeybe'nin Birinci Yardımcılığını Sirenayka'yı temsilen Hüseyin el-Katrani, İkinci Yardımcılığını ise Fizan'ı temsilen Ramazan el-Hasnavi yürütüyor.

AA / Mücahit Aydemir - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri: Yolsuzlukla suçlanan Avusturya Başbakanı Kurz istifa etti

Son dakika haberleri: Yolsuzlukla suçlanan Avusturya Başbakanı Kurz istifa etti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Meral Akşener Vladimir Putin Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kubilay Aka Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Kerem Aktürkoğlu Fatih Terim Cristiano
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber! Libya'da Hafter yanlıları, Başbakan Dibeybe'yi 'sorumluluklarını yerine getirmemekle' suçladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 00:11:00. #1.12#