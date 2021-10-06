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Son dakika haber! Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Şen, görevine başladı

AA / Mehmet Çakmak - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Şen, görevine başladı

Son dakika haberlerine göre Antalya'da Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Erol Şen, görevine başladı.

KONYAALTI, ANTALYA (AA) - Antalya'da Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Erol Şen, görevine başladı.

İrfan Ağlamaz'ın Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne tayin olmasıyla boşalan yerine Şen, görevlendirildi. Değişik il ve ilçelerde görev yapan, 10 yıldır da Ankara'da bulunan Şen, Kumluca'da görevine başladı.

Evli ve iki çocuk babası Şen, vatandaşın can ve mal güvenliği için gece gündüz demeden çalışacaklarını bildirdi.

AA / Mehmet Çakmak - Son Dakika Haberleri
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