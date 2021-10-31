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Son dakika haber: Kumluca'da çıkan yangın büyümeden söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber: Kumluca'da çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Son dakika haberine göre Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Sarıcasu Mahallesi, Fen Lisesi yakınlarında meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ve dün yağan yağmurdan dolayı zeminin ıslak olması sebebi ile kısa sürede söndürüldü.

KUMLUCA, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Sarıcasu Mahallesi, Fen Lisesi yakınlarında meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ve dün yağan yağmurdan dolayı zeminin ıslak olması sebebi ile kısa sürede söndürüldü. Öte yandan mahalle sakinleri, yangını oyun oynayan çocukların yanlışlıkla çıkarmış olabileceğini düşünüyor.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Sarıcasu Mahallesi Hacıhüseyinler mevkii Fen Lisesi yakınlarında meydana geldi. Yangında, kuru otlarla kaplı yaklaşık 3 dönüm alan yandı. Yangını gören vatandaşlar 177 yangın ihbar hattını aradı. Olay yerine yangın ekipleri, sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangında can ve mal kaybı meydana gelmedi.

"Çocuklar oynarken otları tutuşturdu"

Mahalle sakini Refik Nacakcı, "Dün yağmur yağdı. Zemin ıslak ama kuru otlar hemen alev aldı. Yangın hızla dar bir alana yayıldı. Yangına ekiplerimiz hemen müdahale etti. Can ve mal kaybımız yok. Sanırım çocuklar oynarken otları tutuşturdu. Yoksa bu havada yangın olmaz" dedi. - ANTALYA

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