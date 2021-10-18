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Son dakika haber | Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Türkiye turizmine katkı sağlayacak adım

İhlas Haber Ajansı / Mevlüt İşli - Haberler | Kültür Sanat

Gelen son dakika haberine göre Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Türkiye turizmine katkı sağlayacak adım Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye turizmine katkı sağlaması amaçlanan toplantıda 10 kamu taşınmazı için firmalardan teklif aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Türkiye turizmine katkı sağlayacak adım

ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye turizmine katkı sağlaması amaçlanan toplantıda 10 kamu taşınmazı için firmalardan teklif aldı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ın katılımıyla "Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Şartnamesi 2021/1" kapsamında toplantı düzenlendi.

Müzakerede firmalar Balıkesir, Artvin, Bursa, Kars, Kayseri, Kütahya, Ordu ve Uşak illerindeki 10 kamu taşınmazı için teklif verdi.

Yatırımcıların yatırımlarının ardından toplam 1514 yatak kapasiteli 10 konaklama tesisi Türkiye turizmine kazandırılacak.

Son dakika haber | Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Türkiye turizmine katkı sağlayacak adım

Son dakika haber | Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Türkiye turizmine katkı sağlayacak adım

Son dakika haber | Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Türkiye turizmine katkı sağlayacak adım

Son dakika haber | Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Türkiye turizmine katkı sağlayacak adım
İhlas Haber Ajansı / Mevlüt İşli - Son Dakika Haberleri
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