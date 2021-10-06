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Son dakika haber... Kozan'da anız yangını korkuttu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Kozan'da anız yangını korkuttu Adana'nın Kozan ilçesinde akşam saatlerinde yaklaşık 50 dönüm tarlanın anız yakmak için ateşe verildiği iddiası polis ve itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.

KOZAN, ADANA (İHA) - Kozan'da anız yangını korkuttu

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde akşam saatlerinde yaklaşık 50 dönüm tarlanın anız yakmak için ateşe verildiği iddiası polis ve itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.

Olay akşam saat 19.30 sularında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Varsaklar mahallesi yaklaşık 50 dönüm arazide yakılan anız çevrede evlerin ve narenciye bahçelerinin olması nedeni ile korkuttu. Yaklaşık 50 dönüm Mısır tarlasının ateşe verildiği tespit edinilen anız yangınında itfaiye ekipleri yangını söndürmek için müdahale etti. Çevrede anız yangını bölgesine yakın alanda çınar, zeytin, narenciye bahçelerinin ve evlerin olması korkuturken tarlanın Gökhan B. ve Halil İ. A'ya ait olduğu tespit edildi. Yangınla ilgili geniş çaplı soruşturma sürerken anızı yakanların tespiti ve idari yaptırım için güvenlik güçlerinin çalışması sürüyor.

Son dakika haber... Kozan'da anız yangını korkuttu

Son dakika haber... Kozan'da anız yangını korkuttu

Son dakika haber... Kozan'da anız yangını korkuttu

Son dakika haber... Kozan'da anız yangını korkuttu
İhlas Haber Ajansı / Beril Solmuşgül - Son Dakika Haberleri
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