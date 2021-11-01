Son dakika haber... Köy yolunda motosiklet kazası - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Köy yolunda motosiklet kazası

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber... Köy yolunda motosiklet kazası

Gelen son dakika haberine göre Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Çatak köyünde meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi yaralandı.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Çatak köyünde meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza Çatak köyü yolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre Alaplı'dan Çatak köyü istikametine giden motosiklet sürtücüsü Y.D (20), seyir halindeyken bir anda dengesini kaybetme sonucu motosikleti devirdi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Y.D (20), için sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya yaptıkları ilk müdahalenin ardından Ereğli devlet hastanesine kaldırdı. Acil serviste tedavi altına alınan Y.D'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
İstanbul'un göbeğinde zincirleme trafik kazası! 7 araç birbirine girdi

İstanbul'un göbeğinde zincirleme trafik kazası! 7 araç birbirine girdi

 300 km hızla giden motosiklet sürüsü bariyerlere çarparak hayatını kaybetti! O anlar kamerada

300 km hızla giden motosiklet sürüsü bariyerlere çarparak hayatını kaybetti! O anlar kamerada

 Kaza yapan servis minibüsüne akaryakıt tankeri çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza yapan servis minibüsüne akaryakıt tankeri çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title