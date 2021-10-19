Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 30 bin 862 oldu

SAĞLIK Bakanlığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 360 bin 849 testte 30 bin 862 vaka tespit edildi. 223 kişi hayatını kaybederken, 27 bin 352 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 360 bin 849 testte 30 bin 862 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 223 kişi hayatını kaybederken, 27 bin 352 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Zamanı geldiği, hatta üzerinden haftalar geçtiği halde 3'üncü doz aşısını yaptırmamış olan yaklaşık 5 milyon kişi var. Bu grupta olanlardan hastanede yatanlar var. İnaktif aşı tercih edenlerin 3'üncü dozu yaptırmalarını ısrarla talep ediyoruz. 3'üncü doz, koruma kalkanı dozudur" dedi.

Haber : ANKARA,

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