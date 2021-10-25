Son dakika haber! Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 27 bin 663 oldu (2)

ŞIRNAK (DHA) - BURSA MAVİ, ŞIRNAK SARI KATEGORİYE GEÇTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamanın devamında Bursa'nın Koronavirüs Risk Haritasında mavi, Şırnak'ın ise sarı kategoriye geçtiğini belirterek, "Bursa ikinci doz aşı oranında yüzde 75'in üzerine çıkarak Mavi, Şırnak yüzde 65'in üzerine çıkarak Sarı kategorisine geçti. Yüzde 75 hedefini tüm illerimizde aşmalıyız" ifadelerini kaydetti.