Son dakika haber | 'Korna çalma' tartışmasında öldürülen Eyüp'ün cinayet şüphelisi tutuklandı

ÇORLU, TEKİRDAĞ (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde korna çalma yüzünden çıkan tartışmada öldürülen Eyüp Mağdala (24) cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 3 kişiden tabancayı kendisinin kullandığını söyleyen Nadir Pamuk (24), tutuklandı.

Olay, önceki gece Reşadiye Mahallesi Mehmet Ağa Sokak'ta meydana geldi. Oto tamircisi Eyüp Mağdala'yı, önceki gece bir arkadaşı aracıyla evinin önüne bıraktı. Bu sırada sokaktan geçen Z.B., evine girmek üzere olan Mağdala'ya korna çaldı. Eyüp Mağdala'nın '1 dakika bekleyin' yönünde işaret yapması üzerine sürücü Z.B. ile yanında bulunan Nadir Pamuk ve R.A, araçtan indi. Çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Mağdala tabancayla vuruldu. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan Eyüp Mağdala, kurtarılamadı.

Eyüp Mağdala, memleketi Ordu'nun Fatsa ilçesinde toprağa verildi.