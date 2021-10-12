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Son dakika haber: Konyaaltı Üçüoluk'ta düşen yıldırım yangın çıkardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber: Konyaaltı Üçüoluk'ta düşen yıldırım yangın çıkardı

Son dakika haber... Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Tülek mevkiinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

KONYAALTI, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Tülek mevkiinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Konyaatı ilçesi Üçoluk Mahallesi Tülek mevkiinde, akşam saatlerinde yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alandan dumanlar yükselmeye başladı. Arazinin sarp ve engebeli olması nedeniyle yangına hava kararıncaya kadar 2 helikopterle müdahale edildi. Kızılçam ormanlarının yoğun olduğu bölgeye bir süre önce yer ekiplerinin ulaşıp, müdahaleye başladığı öğrenildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. - ANTALYA

Son dakika haber: Konyaaltı Üçüoluk'ta düşen yıldırım yangın çıkardı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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