Son dakika haber! Konya Polisinden 47 milyon liralık vergi kaçakçılığı operasyonu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Konya Polisinden 47 milyon liralık vergi kaçakçılığı operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber! Konya Polisinden 47 milyon liralık vergi kaçakçılığı operasyonu

Son dakika haberine göre Konya'da sahte fatura düzenleyerek devleti 47 milyon lira zarara uğrattığı iddia edilen 11 kişiye operasyon düzenlendi.

KONYA (İHA) - Konya'da sahte fatura düzenleyerek devleti 47 milyon lira zarara uğrattığı iddia edilen 11 kişiye operasyon düzenlendi. Polisin şafak vakti düzenlediği operasyonda haklarında 82 yıl hapis cezası bulunduğu öğrenilen 11 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, devletin vergi kayıplarının önlenmesi ve haksız kazancın engellemesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. KOM ekipleri, uzun süredir izini sürdüğü sahte fatura düzenlemek suretiyle vergi kaçakçılığı yaparak devleti zarara uğrattığı tespit edilen, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık ve vergi usul kanununa muhalefet suçlarından aranan suç şebekesinin adreslerini tespit etti. Belirlenen adreslere KOM ekipleri tarafından şafak vakti operasyon düzenlendi. Adreslere yapılan operasyonda devleti 47 milyon lira zarara uğrattığı iddia edilen ve haklarında toplam 82 yıl hapis cezası bulunduğu öğrenilen 11 kişi yakalandı.

"Sahte fatura düzenlemek suretiyle vergi kaçakçılığı, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık ve vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından gözaltına alınan 11 şahıs adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - KONYA

Son dakika haber! Konya Polisinden 47 milyon liralık vergi kaçakçılığı operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Binali Yıldırım
Magazin İbrahim Tatlıses Kubilay Aka Bensu Soral
Spor Cristiano Şenol Güneş Fatih Terim
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Necip Fazıl Kısakürek Mehmet Akif Ersoy İbrahim Tatlıses
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber! Konya Polisinden 47 milyon liralık vergi kaçakçılığı operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.10.2021 13:29:57. #1.12#