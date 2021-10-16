Son dakika haber! Konya Polisinden 47 milyon liralık vergi kaçakçılığı operasyonu

KONYA (İHA) - Konya'da sahte fatura düzenleyerek devleti 47 milyon lira zarara uğrattığı iddia edilen 11 kişiye operasyon düzenlendi. Polisin şafak vakti düzenlediği operasyonda haklarında 82 yıl hapis cezası bulunduğu öğrenilen 11 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, devletin vergi kayıplarının önlenmesi ve haksız kazancın engellemesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. KOM ekipleri, uzun süredir izini sürdüğü sahte fatura düzenlemek suretiyle vergi kaçakçılığı yaparak devleti zarara uğrattığı tespit edilen, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık ve vergi usul kanununa muhalefet suçlarından aranan suç şebekesinin adreslerini tespit etti. Belirlenen adreslere KOM ekipleri tarafından şafak vakti operasyon düzenlendi. Adreslere yapılan operasyonda devleti 47 milyon lira zarara uğrattığı iddia edilen ve haklarında toplam 82 yıl hapis cezası bulunduğu öğrenilen 11 kişi yakalandı.

"Sahte fatura düzenlemek suretiyle vergi kaçakçılığı, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık ve vergi usul kanununa muhalefet" suçlarından gözaltına alınan 11 şahıs adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - KONYA

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