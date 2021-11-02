Son dakika haber... Konya merkezli FETÖ operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı
Son dakika haberi: Konya merkezli Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Konya merkezli Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün şifreli haber leşme programı Bylock'u kullandıkları tespit edilen 6 zanlı ile örgütle irtibatı bulunan 1 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
Konya merkezli eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Adresinde bulunamayan diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Son dakika! FETÖ'nün jandarma yapılanmasına yönelik soruşturmada 100 gözaltı kararı
Son dakika haber! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı; FETÖ PDY silahlı terör örgütünün Jandarma Genel Komutanlığı mahrem imam yapılanması soruşturmasında 100 şüpheli...
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem imam yapılanmasına yönelik soruşturmasında 40 ilde 100 şüpheli...