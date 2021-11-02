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Son dakika haber... Konya merkezli FETÖ operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı

AA / Melike Keskin - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Konya merkezli FETÖ operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı

Son dakika haberi: Konya merkezli Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Konya merkezli Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün şifreli haber leşme programı Bylock'u kullandıkları tespit edilen 6 zanlı ile örgütle irtibatı bulunan 1 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Konya merkezli eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Adresinde bulunamayan diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

AA / Melike Keskin - Son Dakika Haberleri
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