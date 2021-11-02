KONYA'DA FETÖ OPERASYONU 7 GÖZALTI

KONYA'da FETÖPDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda örgütün kripto haber leşme sistemi ' Bylock' kullandığı ve örgüt içindeki öğrencileri yetiştirmekle sorumlu olduğu öne sürülen 7 kişi gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖPDY'ye soruşturması kapsamında Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün kripto haber leşme programı 'ByLock' kullanan 7 kişiyi tespit etti. Araştırmasını derinleştiren polis, şüphelilerin örgütün evlerinde üniversite öğrencilerini yetiştirmekle sorumlu olduğu ve kapatılan Bank Asya'da hesapları bulunduğunu saptadı. Bugün, şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 kişi 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan gözaltına alındı.