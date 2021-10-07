Avukat bacağından silahla vuruldu - Haberler
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Avukat bacağından silahla vuruldu

AA / Savaş Güler - Haberler | Güncel

Konya'da tartıştıkları avukatı otomobil içerisinde tabancayla bacağından yaralayan iki şüpheli gözaltına alındı.

KONYA (AA) - Konya'da tartıştıkları avukatı otomobil içerisinde tabancayla bacağından yaralayan iki şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre Avukat Abdülkadir İnci (42), Merkez Karatay ilçesindeki Konya Adliye Sarayı civarında görüştüğü İsmail E. (21) ve Kadir Ö. (33) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşadı.

Tartışmanın ardından Avukat İnci, otomobiline binerek adliyeye doğru yola çıktı. Bu sırada tartıştığı İsmail E. ile Kadir Ö. de araca bindi. Otomobilde de tartışmanın devam etmesi üzerine İsmail E, avukat İnci'yi tabancayla bacağından vurdu.

Araçtan inerek kaçmaya çalışan şüpheliler, polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. İnci ise ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından gazetecilere açıklama yapan Konya Baro Başkanı Mustafa Aladağ, avukatlara yapılan bu tür saldırıları nefretle kınadıklarını söyledi.

Avukatların, dosyanın tarafı değil vekili olduğunu hatırlatan Aladağ, "Bizler sizden aldığımız yetki çerçevesinde avukatlık kanunu ve meslek kurallarının bize tanıdığı yetkiler içerisinde görevini yapmaya çalışan insanlarız. Bu şekilde bir saldırı hiçbir amaca hizmet etmemektedir. Bu olayın sonuna kadar takipçisi olacağız. Çok acıdır ki olayın şüphelileri birazdan ifade verecek. Onların müdafaasını Konya Barosu yapacak. Tesellimiz şudur ki meslektaşımızın sağlık durumu iyidir." diye konuştu.

Avukat bacağından silahla vuruldu

Avukat bacağından silahla vuruldu

Avukat bacağından silahla vuruldu

Avukat bacağından silahla vuruldu

Avukat bacağından silahla vuruldu
AA / Savaş Güler - Son Dakika Haberleri
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Aracı ile adliyeye giriş yapan avukat, hakkında haciz işlemi başlattığı kişi tarafından bacağından vuruldu
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