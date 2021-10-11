Son dakika haber! Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancıların saldırısında 8 sivil hayatını kaybetti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancıların saldırısında 8 sivil hayatını kaybetti

AA / Ahmet Emin Dönmez - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancıların saldırısında 8 sivil hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre Kongo Demokratik Cumuhriyeti'nin (KDC) kuzeyindeki Kuzey-Kivu eyaletinde isyancıların saldırısında 8 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kongo Demokratik Cumuhriyeti'nin (KDC) kuzeyindeki Kuzey-Kivu eyaletinde isyancıların saldırısında 8 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ulusal basıdaki haberler e göre, KDC'nin kuzeyinde Kuzey-Kivu eyaletine bağlı Beni bölgesinde Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı isyancı grup saldırı düzenledi.

İsyancılardan birinin etkisiz hale getirildiği saldırıda 8 sivil hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi tarafından, şiddet olaylarının tırmanışta olduğu Kuzey Kivu ve İturi eyaletlerinde güvenliği kontrol altına almak amacıyla 7 Mayıs 2021'de askeri kuşatma ilan edilmişti.

Ülkenin doğusunda faaliyet gösteren ADF'nin bölgedeki saldırılarında 2014'ten bu yana en az 6 bin sivilin öldüğü tahmin ediliyor.

Ülkenin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

AA / Ahmet Emin Dönmez - Son Dakika Haberleri
Acı haberin ulaştığı Elazığlı şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı

Acı haberin ulaştığı Elazığlı şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı

 Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde özel harekat polisi şehit oldu

Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde özel harekat polisi şehit oldu

 Türk savunma sanayisinin yeni yıldızı Fedai! Yabancı İHA'ların korkulu rüyası olacak

Türk savunma sanayisinin yeni yıldızı Fedai! Yabancı İHA'ların korkulu rüyası olacak
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Mustafa Destici İbrahim Aydemir
Magazin Seda Sayan İbrahim Tatlıses
Spor Emre Belözoğlu Ali Koç Sergio Perez Ozan Tufan
Tüm Haberler Hava Durumu Bekir Pakdemirli Ali Koç Hulusi Akar Yemek Tarifleri Şans Oyunları
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber! Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancıların saldırısında 8 sivil hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 17:31:35. #1.13#