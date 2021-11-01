Son dakika haber | Kongo'da askeri kuşatma ilan edilen iki bölgede 6 ayda 1459 sivil öldü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) şiddet olaylarının devam ettiği doğu bölgesinde 7 Mayıs'ta ilan edilen askeri kuşatmadan bu yana 1459 sivil hayatını kaybetti.

Kuzey Kivu eyalet milletvekili Jean-Paul Ngahangondi, yaptığı açıklamada, ülkenin doğusundaki Kuzey Kivu ve İturi eyaletlerinde 6 ay önce ilan edilen kuşatmadan bu yana 1459 sivilin, isyancı gruplar tarafından öldürüldüğünü belirtti.

Hala 357 sivilin kayıp olduğunu vurgulayan Ngahangondi, bölgede askeri kuşatma ilan edilmesine rağmen, Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı isyancı grubun, saldırılarına devam ettiğini sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi tarafından, şiddet olaylarının tırmanışta olduğu Kuzey Kivu ve İturi eyaletlerinde güvenliği kontrol altına almak amacıyla 7 Mayıs 2021'de askeri kuşatma ilan edilmişti.

Kuşatma kapsamında bölgedeki sivil yetkililer görevden alınarak, yerlerine askeri yetkililer görevlendirilmişti.

Ülkenin doğusunda faaliyet gösteren ADF'nin, bölgedeki saldırılarında 2014'ten bu yana en az 6 bin sivilin yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor.

Ülkenin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırılarına ve çatışmalarına sahne oluyor.

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