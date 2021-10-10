KOCAELİ'DE RAF FABRİKASINDA YANGIN - Haberler
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KOCAELİ'DE RAF FABRİKASINDA YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde raf sistemleri üretimi yapılan bir fabrikada yangın çıktı.

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde raf sistemleri üretimi yapılan bir fabrikada yangın çıktı. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Kandıra Akbal Mahallesi'nde faaliyet gösteren raf sistemleri üreten bir fabrikada öğleden sonra asit tanklarının bulunduğu bölümde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören işçiler fabrikayı boşaltarak itfaiyeye haber verdi. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışması ile söndürüldü. Yangında fabrika hasar görürken, soruşturma başlatıldı.

KOCAELİ'DE RAF FABRİKASINDA YANGIN

KOCAELİ'DE RAF FABRİKASINDA YANGIN

KOCAELİ'DE RAF FABRİKASINDA YANGIN

KOCAELİ'DE RAF FABRİKASINDA YANGIN
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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