Son dakika haber... Kocaeli'de plastik kasa yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü
AA / Esmer Geçal - Haberler | Güncel
Gelen son dakika haberlerine göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde plastik kasa yüklü kamyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde plastik kasa yüklü kamyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Sultan Orhan mahallesi Küçük Sanayi Sitesi'nde E.İ'ye ait kamyonda, takım sandığı için yapılan kaynak sırasında yangın çıktı.
Yangını fark ederek ilk müdahaleyi yapan çevredekiler, itfaiyeye haber verdi.
Olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Kamyonun kasasındaki bazı kasalar ekiplerce bulunduğu yerden alındı.
Yangın nedeniyle kamyonun kasası yandı, burada bulunan plastik kasaların büyük kısmı kullanılamaz hale geldi.
AA / Esmer Geçal - Son Dakika Haberleri