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Son dakika haber | Kocaeli'de, parkta darp edilen zihinsel engelli kişinin dedesi bıçakla yaralandı

AA / Esmer Geçal - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Kocaeli'de, parkta darp edilen zihinsel engelli kişinin dedesi bıçakla yaralandı

Son dakika haberi... Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, parkta oynarken darp edilen 13 yaşındaki engelli çocuğun dedesi bıçakla yaralandı.

GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, parkta oynarken darp edilen 13 yaşındaki engelli çocuğun dedesi bıçakla yaralandı.

Mustafa Tosunoğlu (60) zihinsel engelli torunu Ege Tosunoğlu'nu (13) Adem Yavuz mahallesindeki Şehit Alaaddin Şahbaz Parkı'na getirdi.

Bir süre yalnız oynayan torununun iki kişi tarafından darp edildiğini gören Tosunoğlu, saldırganları önlemeye çalışırken vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralı Tosunoğlu, 112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

AA / Esmer Geçal - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haber | Kocaeli'de, parkta darp edilen zihinsel engelli kişinin dedesi bıçakla yaralandı - Haberler
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