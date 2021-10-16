Son dakika haber | Kocaeli'de komşusu ve eşini öldürmekle suçlanan sanığa iki kez müebbet hapis istemi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Kocaeli'de komşusu ve eşini öldürmekle suçlanan sanığa iki kez müebbet hapis istemi

AA / Şahin Oktay - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Kocaeli'de komşusu ve eşini öldürmekle suçlanan sanığa iki kez müebbet hapis istemi

Gelen son dakika haberlerine göre Kocaeli'de husumetli olduğu komşusu ve eşini av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında, iki kez müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de husumetli olduğu komşusu ve eşini av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında, iki kez müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İzmit ilçesi Şahinler Mahallesi'nde komşusu Serkan ve eşi Gülsen Akarsu'yu av tüfeğiyle öldürdüğü öne sürülen Mehmet A. hakkında "kasten öldürme" suçundan hazırlanan iddianame, Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, olay günü Mehmet A'nın, aralarında husumet bulunan komşuları Serkan ve Gülsen Akarsu ile tarlada denk gelerek tartıştığı kaydedildi.

Tartışmanın ardından evine giden Mehmet A'nın buradan aldığı av tüfeğiyle geri döndüğü belirtilen iddianamede, şüphelinin tarlada çalışmaya devam eden çifte yakın mesafeden birçok kez ateş ederek öldürdüğü ifade edildi.

"Aramızdaki husumet Serkan A'nın tarlama sınır iki tarlayı almasıyla başladı"

Mehmet A, iddianamede yer alan ifadesinde, komşusu Serkan ve Gülsen Akarsu ile 5 yıldır devam eden husumetinin olduğunu, aralarındaki meselenin Serkan Akarsu'nun, kendi tarlasına komşu olan iki tarlayı satın almasıyla başladığını anlattı.

Komşusu Serkan Akarsu ile tarla meselesi yüzünden farklı tarihlerde birkaç kez tartıştıklarını aktaran Mehmet A, bir gün Serkan Akarsu'nun kızının tavukları kestirmek için yanına geldiğini ve o gün kendisine ilgisi olduğunu düşündüğünü belirtti.

Mehmet A, bekar olduğundan kızıyla evlenmek için babasına yazdığı mektubu evlerinin bahçesine bıraktığını kaydederek, "Cevap gelmeyince bir ay sonra tekrar mektup yazdım. Serkan ve ailesi mektupları benim yazdığımı öğrenince şikayetçi oldu. Cinsel taciz suçundan yargılandım ve bu dava sonucunda 1 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum edildim. Sabıkam olmadığı için mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi." ifadelerini kullandı.

Bunun dışında hayvanlarının tarlasındaki karpuzları ezdiğini iddia ederek Serkan Akarsu'nun kendisine küfür ettiğini iddia eden Mehmet A, bu olay nedeniyle Serkan Akarsu'dan şikayetçi olduğunu ve mahkemenin devam ettiğini kaydetti.

Mehmet A, olaydan bir gün önce hayvanlarını tarladan eve götürürken karşılaştığı Akarsu'nun ağıl tellerinin ezildiğini söyleyerek kendisine küfür etmeye başladığını ve bu sırada yanında olan kardeşinin tartışmayı ayırdığını iddia ederek, şöyle devam etti:

"Olay günü de hayvanlarımı eve götürüyordum. Serkan ile Gülsem Akarsu fındık bahçelerinde ot biçiyordu. Gülsem Akarsu bana doğru yönelerek 'Yine mi buradan geçiyorsun?' dedi ve kocasına, 'Vuralım şunu, öldürelim. Al silahı yanına.' dedi. Bu esnada yoluma devam ederken arkamdan taş atarak beni kovalamaya başladılar. Hayvanlarım olay yerinde kaldı. Evden ruhsatsız av tüfeğimi alarak hayvanlarımı almaya gittim. Önce korkmaları için havaya doğru bir el ateş ettim ama onlar bana saldırmaya devam etti. Eşi bir kez daha kocasına 'Vur lan şunu.' deyince ben de o anki psikolojimle sinirlerime hakim olamadım ve elimdeki av tüfeğiyle üzerlerine doğru yaklaşık 15-20 metre mesafeden rastgele ateş etmeye başladım. Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Sonra tüfeği olay yerine yakın bir yerde yolun kenarındaki kanala doğru attım."

Daha sonra jandarmayı arayarak olayı anlattığını belirten Mehmet A, "Jandarma evime gelerek beni teslim aldı. Pişmanım, maktulleri vurmak niyetim yoktu. Amacım onları korkutarak kaçırmak ve hayvanlarımı almaktı." ifadelerini kullandı.

İddianamede, Mehmet A'nın "kasten öldürme" suçundan iki kez müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Kandıra ilçesine bağlı kırsal Şahinler Mahallesi'nde yaşayan Mehmet A. (53), 9 Mayıs'ta tarlada karşılaştığı husumetli olduğu komşusu Serkan (45) ve eşi Gülsen Akarsu'yu (42) çıkan tartışma sonucu av tüfeğiyle öldürmüş, olaydan sonra jandarma ekiplerince gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.

AA / Şahin Oktay - Son Dakika Haberleri
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki 'mahrem hizmetler' yapılanmasına yönelik soruşturmada 45 ilde, 98 şüpheli...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki "mahrem hizmetler" yapılanmasına yönelik soruşturmada 45 ilde, 98 şüpheli...
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Ali Babacan Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Derya Tuna Burak Sergen Okan Bayülgen
Spor Marcao Muslera Schumacher Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber | Kocaeli'de komşusu ve eşini öldürmekle suçlanan sanığa iki kez müebbet hapis istemi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.10.2021 10:44:41. #1.11#