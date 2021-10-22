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Son dakika haber! Kırşehir'de FETÖ/PDY operasyonu: 3 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre - Kırşehir'de FETÖ/PDY operasyonu: 3 gözaltı Kırşehir'de, Fethullahçı Terör Örgütü'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonu düzenlendi.

KIRŞEHİR (İHA) - - Kırşehir'de FETÖ/PDY operasyonu: 3 gözaltı

KIRŞEHİR - Kırşehir'de, Fethullahçı Terör Örgütü'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonu düzenlendi.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün Kırşehir FETÖ/PDY askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 3 kişi ikametlerinde göz altına alındı. Kırşehir Emniyet Müdürlüğü Tem Şube Müdürlüğünde şüphelilerin ikametlerinde aramalar yapılarak döküman ve bazı belgelere el konuldu.

Şüpheli İ.D., İ.Ç. ve S.A., alınan ifadelerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

Son dakika haber! Kırşehir'de FETÖ/PDY operasyonu: 3 gözaltı

Son dakika haber! Kırşehir'de FETÖ/PDY operasyonu: 3 gözaltı

Son dakika haber! Kırşehir'de FETÖ/PDY operasyonu: 3 gözaltı

Son dakika haber! Kırşehir'de FETÖ/PDY operasyonu: 3 gözaltı
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