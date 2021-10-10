Son dakika haber! Kırklareli'nde evde çıkan yangın hasara neden oldu

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Akalar Mahallesi'nde bir apartmanın giriş katında Emre Etik'e ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Kırklareli Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını kısa sürede söndürdü. Yangın nedeniyle evde hasar oluştu.