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Son dakika haber! Kırklareli'nde çiftlikte çıkan yangınına müdahale devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber! Kırklareli'nde çiftlikte çıkan yangınına müdahale devam ediyor

Edinilen son dakika haberine göre Kırklareli'nde bir çiftlikte henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 7 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınırken, söndürme çalışmaları devam ediyor.

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nde bir çiftlikte henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 7 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınırken, söndürme çalışmaları devam ediyor.

Babaeski ilçesine bağlı Karahalil beldesi Demirkapı mahallesinde bulunan bir hayvan çiftliğinin yem deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerin 7 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınan yangının söndürme çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, 5 bin metrekarelik yem deposunun içinde bulunan saman balyası, yonca, kepek ve mısır gibi hayvan yemlerinin büyük bir bölümü kül oldu. - KIRKLARELİ

Son dakika haber! Kırklareli'nde çiftlikte çıkan yangınına müdahale devam ediyor

Son dakika haber! Kırklareli'nde çiftlikte çıkan yangınına müdahale devam ediyor

Son dakika haber! Kırklareli'nde çiftlikte çıkan yangınına müdahale devam ediyor

Son dakika haber! Kırklareli'nde çiftlikte çıkan yangınına müdahale devam ediyor

Son dakika haber! Kırklareli'nde çiftlikte çıkan yangınına müdahale devam ediyor

Son dakika haber! Kırklareli'nde çiftlikte çıkan yangınına müdahale devam ediyor

Son dakika haber! Kırklareli'nde çiftlikte çıkan yangınına müdahale devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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