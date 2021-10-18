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Son dakika haber... Kırklareli merkezli uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Kırklareli merkezli uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Bir son dakika haberine göre Kırklareli, İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli, İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 10 şüphelinin İl jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.K, H.K. ve M.E. tutuklandı, 7 zanlı ise biri adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde 15 Ekim Cuma günü jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 423 gram metamfetamin, 117 gram esrar, hassas terazi, 10 uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız tabanca, 9 tabanca fişeği ile 10 cep telefonu ele geçirilmişti.

Şüphelilerin yakalanmamak için sürekli ev ve cep telefonu değiştirdikleri, suçtan elde ettikleri geliri paylaşma konusunda aralarında çıkan silahlı kavgada birinin yaralandığı öğrenilmişti.

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri
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