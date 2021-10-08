Son dakika haber | Kırklareli Emniyet'inden motosiklet operasyonu - Haberler
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Son dakika haber | Kırklareli Emniyet'inden motosiklet operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber | Kırklareli Emniyet'inden motosiklet operasyonu

Edinilen son dakika haberine göre Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü 9 sabit noktada, 10 mobil ekip ve 94 personel ile motosiklet uygulaması yaptı.

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü 9 sabit noktada, 10 mobil ekip ve 94 personel ile motosiklet uygulaması yaptı. Uygulamada 25 motosiklet trafikten men edilirken 39 sürücüye 46 bin 272 lira cezai işlem uygulandı.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğünce çalıntı, tescilsiz, standart dışı egzoz takan, kask kullanmayan motosiklet sürücülerine yönelik uygulama yapıldı. 9 sabit noktada, 10 mobil ekip ve 94 personelin katılımlarıyla yaklaşık 2 saat süren uygulamada tescilsiz ve terk edilmiş 25 motosiklet trafikten men edilirken 39 sürücüye 46 bin 272 lira cezai işlem uygulandı.

Uygulamada yakalanan motosikletler çekiciler ile otoparklara götürüldü. - KIRKLARELİ

Son dakika haber | Kırklareli Emniyet'inden motosiklet operasyonu

Son dakika haber | Kırklareli Emniyet'inden motosiklet operasyonu

Son dakika haber | Kırklareli Emniyet'inden motosiklet operasyonu

Son dakika haber | Kırklareli Emniyet'inden motosiklet operasyonu

Son dakika haber | Kırklareli Emniyet'inden motosiklet operasyonu

Son dakika haber | Kırklareli Emniyet'inden motosiklet operasyonu

Son dakika haber | Kırklareli Emniyet'inden motosiklet operasyonu

Son dakika haber | Kırklareli Emniyet'inden motosiklet operasyonu

Son dakika haber | Kırklareli Emniyet'inden motosiklet operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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